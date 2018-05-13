تعرف على قائمة الدول المشاركة فى احتفالات نقل السفارة الأمريكية للقدس

كتب: محمد الأحمدى

يحتفل الاحتلال الإسرائيلى، غدا الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحضور أكثر من 32 دولة، بينها دول أوروبية وأفريقية، وغياب روسى، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل، التى يقابلها استعدادات فلسطينية للتعبير عن رفض القرار الأمريكى والتأكيد على "الحقوق الفلسطينية التاريخية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، قائمة تضم 32 دولة سيشارك ممثلوها فى احتفالات إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، المقرر له غدا الاثنين، بحضور إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشارى البيت الأبيض، على رأس وفد يضم 250 عضوا بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم رفض الاتحاد الأوروبى لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلا أن عدد من دوله ستشارك فى مراسم احتفالات إسرائيل بهذا الحدث، الذى سيجرى غدا الاثنين، وسط غضب شديد من الفلسطينيين.

وكانت أبرز الدول التى أعلنت حضور الاحتفالات: (ألبانيا، وأنجولا، والنمسا، والكاميرون، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وجمهورية التشيك، والدومنيكان، والسلفادور، وإثيوبيا، وجورجيا، وجواتيمالا، وهندوراس، والمجر، وكينيا، ومقدونيا، وبورما، ونيجيريا، وبنما، وبيرو، والفلبين، ورومانيا، ورواندا، وصربيا، وتايلاند، وأكورانيا، وفيتنام، وبراجواى، وتنزانيا، وزامبيا".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل فى 6 ديسمبر الماضي، وطالب وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السفارة إلى مقرها الجديد.

ومن المقرر أن تجرى إجراءات نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس غدا الاثنين 14 مايو، بمشاركة دولية، وغياب الدول العربية، وروسيا، والصين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى الذى يرفض الإجراء رغم مشاركة بعض دوله فى الاحتفالات الخاصة به.