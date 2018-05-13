video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 13 مايو 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على قائمة الدول المشاركة فى احتفالات نقل السفارة الأمريكية للقدس

الأحد، 13 مايو 2018 03:14 م
تعرف على قائمة الدول المشاركة فى احتفالات نقل السفارة الأمريكية للقدس لافتات موقع السفارة الأمريكية الجديد
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

يحتفل الاحتلال الإسرائيلى، غدا الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحضور أكثر من 32 دولة، بينها دول أوروبية وأفريقية، وغياب روسى، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل، التى يقابلها استعدادات فلسطينية للتعبير عن رفض القرار الأمريكى والتأكيد على "الحقوق الفلسطينية التاريخية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، قائمة تضم 32 دولة سيشارك ممثلوها فى احتفالات إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، المقرر له غدا الاثنين، بحضور إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشارى البيت الأبيض، على رأس وفد يضم 250 عضوا بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم رفض الاتحاد الأوروبى لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلا أن عدد من دوله ستشارك فى مراسم احتفالات إسرائيل بهذا الحدث، الذى سيجرى غدا الاثنين، وسط غضب شديد من الفلسطينيين.

وكانت أبرز الدول التى أعلنت حضور الاحتفالات: (ألبانيا، وأنجولا، والنمسا، والكاميرون، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وجمهورية التشيك، والدومنيكان، والسلفادور، وإثيوبيا، وجورجيا، وجواتيمالا، وهندوراس، والمجر، وكينيا، ومقدونيا، وبورما، ونيجيريا، وبنما، وبيرو، والفلبين، ورومانيا، ورواندا، وصربيا، وتايلاند، وأكورانيا، وفيتنام، وبراجواى، وتنزانيا، وزامبيا".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل فى 6 ديسمبر الماضي، وطالب وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السفارة إلى مقرها الجديد.

ومن المقرر أن تجرى إجراءات نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس غدا الاثنين 14 مايو، بمشاركة دولية، وغياب الدول العربية، وروسيا، والصين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى الذى يرفض الإجراء رغم مشاركة بعض دوله فى الاحتفالات الخاصة به.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفراء الاتحاد الأوروبى يقاطعون حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس

الاحتلال الإسرائيلى يحول القدس لثكنة عسكرية قبل نقل السفارة الأمريكية

توتر وتصعيد خطيران تشهدهما القدس عشية نقل السفارة الأمريكية للمدينة

فلسطين

اخبار فلسطين

القدس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى




لا تفوتك
حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة