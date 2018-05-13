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تعرف على حصص ومقاعد محافظات العراق فى البرلمان المقبل

الأحد، 13 مايو 2018 01:15 م
تعرف على حصص ومقاعد محافظات العراق فى البرلمان المقبل الانتخابات العراقية - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أكدت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية، وحسب نص الدستور، حددت عدد مقاعد البرلمان المقبل بـ329 نائبا، ومنحت النساء نسبة 25% منها، وجاءت حصة محافظة بغداد من أعضاء مجلس النواب 71 نائبا، موزعة على الشكل التالى، 69 نائب يأتون بالانتخابات العامة، يضاف إليها نائب واحد يمثل حصة المكون المسيحى، ونائب آخر عن الصابئة، فيما تكون حصة النساء فيها 17 نائبًا.

وجاءت حصة محافظة نينوى 34 مقعدا، منها 31 مقعدا فى الانتخابات العامة، بالإضافة إلى نائب واحد عن كل من المسيحية واليزيدية والشبك، بينما خصصت 8 مقاعد للنساء عن المحافظة، فيما جاءت المحافظات الأخرى على النحو التالى، البصرة 25 مقعدا، منها 6 للنساء، ذى قار 19 مقعدا، منها 5 للنساء، السليمانية 18 مقعدا، منها 5 للنساء، بابل 17 مقعدا، منها 4 للنساء، الأنبار 15 مقعدا، منها 4 للنساء، أربيل 15 مقعدا، منها مقعد للمكون المسيحى، و4 مقاعد للنساء، ديالى 14 مقعدا، منها 4 للنساء، النجف 12 مقعدا، منها 3 للنساء، صلاح الدين 12 مقعدا، منها 3 للنساء، القادسية 11 مقعدا، منها 3 للنساء.

بينما جاء توزيع المقاعد فى كربلاء 11 مقعدا، منها 3 للنساء، ميسان 10 مقاعد، منها 3 للنساء، المثنى 7 مقاعد، اثنان منها للنساء، دهوك عدد المقاعد 12، منها 11 مقعدا فى الانتخابات العامة بالإضافة إلى مقعد للمكون المسيحى، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد، واسط عدد المقاعد الكلية 12، منها 11 مقعدا بالانتخابات العامة، بالإضافة إلى مقعد للأكراد الفيلية، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد، وكركوك عدد المقاعد الكلية 13، منها 12 مقعدا فى الانتخابات العامة بالإضافة إلى مقعد للمكون المسيحى، وحصلت النساء فيها على 3 مقاعد.


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