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الأحد، 13 مايو 2018 07:12 م
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تدشين المرحلة الثانية من عملية صرف مكرمة الملك سلمان لمنتسبى القوات المسلحة اليمنية

الأحد، 13 مايو 2018 06:10 م
تدشين المرحلة الثانية من عملية صرف مكرمة الملك سلمان لمنتسبى القوات المسلحة اليمنية الجيش اليمنى -أرشيفية
إيمان حنا
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دشن القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية المفتش العام اللواء الركن عادل القميرى، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من عملية صرف الإكرامية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمنتسبى القوات المسلحة باليمن.

بدأت اللجان المشكلة من الجانبين (اليمنى والسعودى) عملية الصرف لدوائر وهيئات رئاسة الأركان العامة، وستواصل عملية الصرف لبقية المناطق العسكرية (الثالثة، السادسة، السابعة) وكذا للوحدات المستقلة للجيش الوطنى اليمنى.

ووجه اللواء القميرى كافة الوحدات والجهات المعنية بضبط آلية الصرف وتسهيل عمل اللجان ليتسنى لها تنفيذ عملها على الوجه الأمثل.

وأكد القائم بأعمال رئيس الأركان، أن عملية الصرف ستتم بطريقة أكثر تنظيمًا عن المرحلة السابقة، حيث تم زيادة عدد لجان الصرف وتهيئة مقرات الصرف حتى تسير عملية الصرف بسهولة ويسر.


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