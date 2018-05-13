بغداد: إعلان نتائج الانتخابات العراقية الرسمية خلال ساعات

وكالات الأنباء

أكدت المفوضية العامة للانتخابات في العراق، أن نتائج الانتخابات النيابية ستعلن خلال ساعات، مشيرة إلى أن التحقيق في قضية كركوك "لن يؤثر" على موعد إعلان النتائج.

وقال مدير العمليات في المفوضية صفاء الجابري: "نتائج الانتخابات ستظهر خلال ساعات.. التحقيق في قضية كركوك لا يؤثر على موعد إعلان النتائج".

وكان ممثلو العرب والتركمان في محافظة كركوك طالبوا، باعتماد العد والفرز اليدوي وإحالة موظفي مكتب المفوضية في المحافظة "المتورطين" إلى القضاء، داعين الجماهير إلى ضبط النفس وانتظار نتائج إجراءات المفوضية. حسبما ذكرت "السومرية نيوز".

وتوجه العراقيون أمس السبت 12 مايو الجاري، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد طرد تنظيم "داعش"، من جميع الأراضي العراقية، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن النتائج ستعلن خلال الـ 48 ساعة المقبلة.