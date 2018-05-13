بدء احتفالية جامعة الدول العربية لتكريم أمير الكويت

بدء احتفالية جامعة الدول العربية لتكريم أمير الكويتالأحد، 13 مايو 2018 12:35 م
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، احتفالية ملتقى السلام لتكريم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رجل السلام قائد العمل الإنسانى، وذلك تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمبادرة من معهد المرأة للتنمية والسلام بدولة الكويت، والذى يعمل على نشر ثقافة السلام والتنمية وتعزيز دور المرأة وحقوق الإنسان.
ويأتى الملتقى فى إطار حرص الجامعة على تعزيز دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى العربية، وتعاونها الدؤوب مع منظمات المجتمع المدنى العربية.
ويهدف الحفل إلى تكريم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دوره الرائد فى عملية السلام ودوره الإنسانى، كما تتضمن فعاليات الحفل ندوة خاصة يتم خلالها استعراض تجربة دولة الكويت ودور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى دعم خطوات السلام وشيوعه فى العالم.
والجدير بالذكر أن الحفل سيشهد مشاركة سفراء الدول العربية بالقاهرة والعديد من الشخصيات العربية والكويتية الهامة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية ومنظمات المجتمع المدنى العربية والدولية وأصحاب الخبرات فى مجال المسئولية المجتمعية ووسائل الإعلام المختلفة.
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