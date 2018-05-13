بدء احتفالية جامعة الدول العربية لتكريم أمير الكويت

كتب مصطفى عنبر

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، احتفالية ملتقى السلام لتكريم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رجل السلام قائد العمل الإنسانى، وذلك تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمبادرة من معهد المرأة للتنمية والسلام بدولة الكويت، والذى يعمل على نشر ثقافة السلام والتنمية وتعزيز دور المرأة وحقوق الإنسان.