بالأسماء... متصدرو الانتخابات البرلمانية العراقية

كتب: محمد الأحمدى

نشرت وسائل إعلام اليوم الأحد، نتائج جديدة من التصويت العام على الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عموم العراق، وإقليم كردستان، أمس السبت، ومنها 3 محافظات حررت من قبضة "داعش" الإرهابى، وكذلك من أبرز مخيمات النازحين.

وأفادت وسائل إعلام روسية، نقلا عن مراقبين من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الأحد، بأسماء الكتل التى حصدت النسب الأكبر من المصوتين فى الانتخابات البرلمانية، فى محافظات "الأنبار، وصلاح الدين، وكركوك"، غربى البلاد، وشمال بغداد.

وحسب المراقبين الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم، فإن الأنبار "المحافظة التى تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا"، سجلت نسب تصويت متباينة أغلبها لقائمة "الأنبار هويتنا"، تلتها ائتلاف النصر الذى يتزعمه رئيس الوزراء، حيدر العبادى، وعابرون، والقرار العراقى، وائتلاف الوطنية التى يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، أياد علاوى.

وفى محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، حققت نسب فوز لائتلاف النصر، والوطنية، والقرار، والفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر، هادى العامرى، أحد أبرز قادة الحشد الشعبى.

وسجلت كركوك، شمال بغداد أيضا، والتى تعتبر من أبرز المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان، وهى من أغنى المدن بالنفط، نسب تصويت ذهبت أغلبها للقوى الكردية، تلتها الجبهة التركمانية، والتحالف العربي، وباب العرب، والفتح.

وعلمت مراسلتنا، من مراقب فى مخيمات النازحين، فى ناحية حمام العليل، جنوبى الموصل، مركز نينوى، شمإلى البلاد، أن المخيم الرئيسى والمعروف باسم "مخيم حمام العليل 2"، أو المخيم الأمريكي، سجل توافد (2600) ناخب يوم أمس.

وأضاف المراقب الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أما المخيم الثانى والذى يسمى مخيم الأربعة آلاف، سجل تصويت 3 آلاف ناخب على الانتخابات.

وكشف المراقب، عن أسماء المرشحين الذين حصلوا على القسم الأكبر من الأصوات وهم: زاهد الخاتونى النائب عن ائتلاف الوطنية، وعبد الرحيم الشمرى، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب العراقى بدورته قبل الانتخابات التى جرت يوم أمس.

وعبد الرحمن اللويزى، عضو البرلمان، عن تحالف القوى الوطنية، والنائب الشيخ، فلاح الزيدان اللهيبى، من جنوب الموصل.

وجرت فى العراق أمس، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 % بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات فى النتائج الأولية غير الرسمية، فيما تؤكد مصادر فى المفوضية إعلان النتائج النهائية يوم غد الاثنين.