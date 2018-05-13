الصحة الفلسطينية تتراجع: سيدة غزة مازالت على قيد الحياة

(أ ف ب)

تراجع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن نبأ استشهاد سيدة بقطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلى، حيث أوضح أنها نقلت للمستشفى وفى حالة حرجة وما زالت على قيد الحياة.

وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن 3 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة أحدهم بجراح بالغة الخطورة نقلوا من شرق مدينة غزة.

وشرق مدينة رفح أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى النار على عدد من الشبان ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة فى القدم نقل على إثرها للمستشفى الأوروبى جنوب خانيونس لتلقى العلاج.

وشرق جباليا أصيب فلسطينى واحد بالرصاص إثر إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال، ومن المقرر انطلاق مسيرات حاشدة صباح الاثنين بالتزامن مع اضراب شامل يعم قطاع غزة.