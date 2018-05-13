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الأحد، 13 مايو 2018 08:55 م
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السعودية تدين التفجيرات الانتحارية فى إندونيسيا وحادث الطعن بباريس

الأحد، 13 مايو 2018 08:12 م
السعودية تدين التفجيرات الانتحارية فى إندونيسيا وحادث الطعن بباريس انفجار فى إندونيسيا
أ ش أ
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التى طالت ثلاث كنائس فى مدينة سورابايا فى إندونيسيا، وحادث الطعن فى وسط العاصمة الفرنسية باريس، والانفجار الذى وقع فى مدينة كركوك العراقية.

وأكد المصدر - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المملكة تتضامن وتقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة فى محاربة الإرهاب الذى يستهدف الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء العالم دون استثناء، وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوى الضحايا والحكومات وشعوب تلك الدول مع الأمنيات للمصابين بالشفاء.

 

 


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