الجيش الليبى يقرر إعادة تمركز اللواء السادس فى سبها حقنا للدماء

الجيش الليبى يقرر إعادة تمركز اللواء السادس فى سبها حقنا للدماءالأحد، 13 مايو 2018 01:00 م
العميد أحمد المسمارى
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قال المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، العميد أحمد المسمارى، أنه حقنا للدماء قرر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوى، إعادة تمركز اللواء السادس فى معسكر كتيبة فارس سابقا، وتكليف أحد الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة.
وكان رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة العميد أحمد بركة، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد انسحاب اللواء السادس بقوة السلاح إلى الحى 85 بالمنشية فى سبها، وأصبحت تحت سيطرة قبائل التبو الذين خاطبوا مصلحة الآثار لاستلامها وكذلك مطار سبها.
ومن الناحية الميدانية، أكدت مصادر ليبية فى الجنوب الليبى أن قبائل التبو تسيطر على أحد مقرات كتيبة للجيش الليبى وقلعة سبها.
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