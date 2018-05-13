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الجبهة التركمانية: نمهل مفوضية الانتخابات 24 ساعة لإعادة فرز الأصوات بكركوك

الأحد، 13 مايو 2018 11:15 ص
الجبهة التركمانية: نمهل مفوضية الانتخابات 24 ساعة لإعادة فرز الأصوات بكركوك انتخابات العراق
بغداد (أ ش أ)
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قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحى اليوم الأحد،" إن الأحزاب السياسية العربية والتركمانية منحت مفوضية الانتخابات ببغداد مهلة 24 ساعة للبدء بالفرز اليدوى لكشف النتائج "الحقيقية" للانتخابات فى كركوك".

وأضاف الصالحى ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ " أن الرئاسات الثلات تدخلت واستجابت للشكاوى المقدمة من الكتل السياسية والقوائم الانتخابية فى محافظة كركوك حول نتائج الانتخابات، موضحا أن المفوضية سترسل لجنة تقصى الحقائق تصل لكركوك غدا".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أصدر فى وقت سابق اليوم توجيهات للقوات الأمن فى إقليم كردستان ومحافظة كركوك بضبط الأمن والتزام الحياد فى ملف الانتخابات، فيما دعا مفوضية الانتخابات لاتخاذ إجراءات سريعة وإعلان النتائج على الرأى العام.

يذكر أن محافظ كركوك أعلن حظر التجوال فى عموم المدينة على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات فى المحافظة أدت إلى تظاهرات .

من جهته، أكد عباس البياتى النائب عن ائتلاف (النصر) الذى يتزعمه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، فى تصريح للقناة اليوم الأحد، أن إئتلافه منفتح للحوار والتفاوض مع كل القوى السياسية والأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا أن تشكيل الحكومة سيتم الإعلان عنه عقب عطلة عيد الفطر.

وقال البياتى أن الحكومة سترتكز على مبدأ التكنوقراط السياسيين وستبحث عن برنامج عملى وواقعى واقتصادى ونهضوى وستدعم بنواة صلبة وقوية داخل البرلمان كى لا نشهد فى المرحلة اللاحقة صراع وخلافات بين الحكومة والبرلمان.

وشدد على أن ائتلاف النصر سيخوض المفاوضات مع جميع الكتل وسينفتح على الجميع دون وضع أى خطوط حمراء على كتلة أو حزب أو شخصية سياسية، مشيرا إلى أن تقارب البرامج الانتخابية سيكون الأساس فى التوافقات والتحالفات المستقبلية.

 


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