video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 13 مايو 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية: أمير الكويت أحد الأعمدة الرئيسية فى العمل السياسى والإنسانى

الأحد، 13 مايو 2018 02:37 م
الجامعة العربية: أمير الكويت أحد الأعمدة الرئيسية فى العمل السياسى والإنسانى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

كرمت جامعة الدول العربية اليوم الأحد، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رجل السلام قائد العمل الإنسانى، وذلك خلال احتفالية نظمتها الجامعة بالتعاون مع معهد المرأة للتنمية والسلام بالكويت، تقديرا لجهوده البناءة فى خدمة العمل الإنسانى والسياسى إقليميا ودوليا.

 

وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أمير الكويت يعد أحد الأعمدة الرئيسية فى العمل السياسى والإنسانى سواء على مستوى الوطن العربى أو على المستوى العالمى، وذلك لما يتمتع به من خبرات سياسية كبيرة، لاسيما فى إدارة الملفات والأزمات السياسية والإنسانية، وقد نجح فى تقديم نموذج للاستقرار والمشاركة الشعبية والوحدة الوطنية لدولة الكويت.

 

وقال أبو الغيط فى كلمته التى ألقاها نيبابة عنه الدكتور محمد سعد الهاجرى، مدير إدارة الثقافة بالجامعة العربية، أن هذا التكريم يأتى لتسليط الضوء على ما يقدمه أمير الكويت من مبادرات ومساعدات للكثير من دول العالم سواء العربية أو الإسلامية أو الصديقة.

 

وأوضح أنه يعتبر من أكثر القادة التزاما بتحمل المهام الجسيمة ورجل المبادرات الأول ومن أكثر الزعماء حضورا فى المناسبات العربية والعالمية وذلك لبحث وحل القضايا العربية المختلفة، فضلا عن جولاته وزياراته لدعم المبادرات العربية وخدمة الشعوب.

 

كما أشاد بالدور المحورى لدولة الكويت فى دعم منظومة العمل العربى المشترك ونصرة قضايا الأمة منذ انضمامها للجامعة العربية فى العشرين من يوليو 1961، أمام مختلف المحافل الاقليمية ، حيث قامت بتنفيذ سياسات ومشاريع وبرامج مختلفة لدعم القضايا العربية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتنموية .

 

من جهته أكد أحمد البكر، ممثل أمير الكويت والمندوب الدائم للكويت لدى الجامعة العربية، أهمية هذا التكريم لأمير الكويت تقديرا لجهوده فى نشر ثقافة السلام والإنسانية فى العالم، منوها بالدبلوماسية الكويتية الحكيمة والتى مهدت الطريق لتتبوأ الكويت مكانة مرموقة على مستوى العالم.

 

كما أشار لجهود أمير الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية وخل أزمات المنطقة والخلافات العربية العربية والحيلولة دون تفاقمها إيمانيا بأهمية الحوار البناء لحل الخلافات.

 

من جهتها أكدت كوثر الجوعان، رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام، أن هذا التكريم يأتى تقديرا ووفاء لعطاء أمير الكويت إنسانيا وسياسيا واقتصاديا وإقليميا وعالميا.

 

وقدمت كوثر الجوعان درع تكريم لأحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على جهوده فى استضافة هذه الاحتفالية ودعمه للعمل العربى المشترك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير الكويت يرسل مبعوثا لتسليم رسالتين خطيتين لخادم الحرمين وملك البحرين

كوبر يضم إكرامى وأحمد جمعة وطارق وزيزو لقائمة الفراعنة فى معسكر الكويت

بدء احتفالية جامعة الدول العربية لتكريم أمير الكويت

مفاجآت فى قائمة الفراعنة قبل مواجهة الكويت وكولومبيا وبلجيكا.. استبعاد حسين الشحات رغم تألقه مع العين يثير علامات استفهام.. غياب ثلاثى الأهلى يطرح التساؤلات.. وكوبر يضم عمرو طارق وأحمد جمعة و"زيزو" وشريف إكرامى

قائمة الـ29 لاعباً ستشارك فى وديات الكويت وكولومبيا وبلجيكا

الكويت

امير الكويت

الجامعة العربية

تكريم امي الكويت

الشيخ صباح الاحمد




لا تفوتك
حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

حريق ضخم بمستشفى جامعة الزقازيق.. والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الصحة العالمية: 8% نسبة الحقن غير الآمن بمصر ويجب استخدام سرنجات ذاتية التدمير

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

الزمالك يغلق باب الأزمات قبل نهائى الكأس.. صرف مستحقات جميع اللاعبين.. حسم ملف المدير الفنى.. احتواء أزمات الرحيل والبقاء.. الدفاع عن اللاعبين فى وجه الشائعات.. رفض اقتحام أزمة "الحكام" مع سموحة

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

صور.. "هنا فوه".. الأيدى الناعمة تقتحم صناعة السجاد والجوبلان والكليم.. فتيات حافظن على مهنة الأجداد من الاندثار فى حين هجرها الشبان.. مى: الشباب كل همه وظيفة سهلة.. رانيا :بساهم فى عمل جمالى وفنى رائع

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

س و ج.. من المكياج للبوتوكس الطبيعى اعرفى كل حاجة عن تكبير الشفاه بطرق طبيعية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

حسام حسن يتسلح بـ 20 لاعبًا لمواجهة الهلال السودانى فى الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة