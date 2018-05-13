الأردن يدين الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين الإسرائيليين فى باحات الأقصى

عمان (أ ش أ)

أدان الأردن بأشد العبارات الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف وخصوصاً الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين التى جرت اليوم الأحد، بأعداد كبيرة لباحات المسجد بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى ، فى بيان له اليوم الأحد، إن السفارة الأردنية فى تل أبيب قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عصر اليوم تُعبّر عن إدانة المملكة الشديدة لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة وطالبت بوقفها فوراً.

وأضاف أن مثل هذه الممارسات المُدانة والمرفوضة من الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة الإسرائيلية تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المصلين فيه والمسلمين فى جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية بموجب القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وانتهاكاً أيضاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التى تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مشدداً على أن الحفاظ على الهدوء فى الحرم يأتى من خلال احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.

وحمّل المومنى الحكومة الإسرائيلية كامل المسئولية عن سلامة الأقصى والانتهاكات التى تُرتكب ضده من الجماعات المتطرفة والمستوطنين، مشددا على ضرورة التوقف الفورى عن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى المكان واحترام الدور الأردنى فى رعاية المقدسات بالقدس الشرقية الذى اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.