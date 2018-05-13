استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلى شرق قطاع غزة

استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلى شرق قطاع غزةالأحد، 13 مايو 2018 08:03 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى
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أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد فلسطينية، فيما أصيب 5 آخرين على الأقل فى إطلاق نار لجيش الاحتلال الإسرائيلى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن 3 فلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة أحدهم بجراح بالغة الخطورة نقلوا من شرق مدينة غزة.
وشرق مدينة رفح أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى النار على عدد من الشبان ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة فى القدم نقل على إثرها للمستشفى الأوروبى جنوب خانيونس لتلقى العلاج.
وشرق جباليا أصيب فلسطينى واحد بالرصاص إثر إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال، ومن المقرر انطلاق مسيرات حاشدة صباح الاثنين بالتزامن مع اضراب شامل يعم قطاع غزة.
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