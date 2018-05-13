ائتلاف "الوطنية" بزعامة علاوى يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية

بغداد (أ ش أ)

طالب ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوى، اليوم الأحد، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وإعادة إجرائها فى وقت لاحق حتى توفير "الظروف الملائمة"، داعيا إلى الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال.

وذكر الائتلاف ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ" إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب العراقي، معتبرا أن عزوف العراقيين عن المشاركة فى الانتخابات بشكل واسع يعود إلى انتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين".

وأشار ائتلاف الوطنية إلى ضبابية الإجراءات التى اتخذتها مفوضية الانتخابات فى التصويت الإلكترونى بعد أن اعتاد المواطن العراقى على إجراءات مختلفة فى كل الانتخابات السابقة.