أمير الكويت يرسل مبعوثا لتسليم رسالتين خطيتين لخادم الحرمين وملك البحرين

الكويت(أ ش أ)

توجه مبعوث أمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، إلى السعودية، لتسليم رسالة خطية من أمير البلاد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

‎ كما سيتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، من السعودية إلى البحرين، لتسليم رسالة خطية من أمير الكويت إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.