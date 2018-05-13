أحزاب كردية تطالب بإعادة الانتخابات البرلمانية العراقية فى إقليم كردستان وكركوك

أربيل أ ش أ

طالبت 4 أحزاب كردية بإعادة إجراء الانتخابات فى إقليم كردستان وكركوك، والمناطق المتنازعة عليها فى شمال العراق.

وقالت حركة التغيير وتحالف الديمقراطية والعدالة والجماعة الكردستانية والاتحاد الكردستانى، فى بيان مشترك :" إنها ترفض مجمل عملية الانتخابات ونتائجها وأنها لن تلتزم بنتائجها أو ما يترتب عليها".

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية قد نفى فى وقت سابق وجود أى تلاعب أو تزوير فى العملية الانتخابية، لافتا إلى وجود جهات - لم يسميها - تحاول خلط الأوراق والتشويش على الرأى العام.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت مساء السبت وذلك فى أول انتخابات يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق.