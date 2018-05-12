والد معاذ الكساسبة يطالب بجلب قاتل نجله من العراق لمحاكمته فى عمان

كتب: محمد الأحمدى

طالب صافى الكساسبة والد الطيار الأردنى معاذ الكساسبة، الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية لجلب المسئول عن جريمة إحراق نجله لمحاكمته فى الأردن، حسبما أفادت وكالة "عمون".

وقد كشف مصدر أمنى عراقى الجمعة لـ "رويترز" عن استدراج المخابرات العراقية لأربعة من قيادة تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم صدام الجمل، سورى الجنسية وكان وإلى منطقة شرق الفرات فى التنظيم، وهو المسئول المباشر عن تنفيذ الجريمة البشعة بحق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة.

وشدد الكساسبة الأب على ضرورة محاكمة الإرهابى المسئول عن هذه الجريمة البشعة داخل الأردن لكشف ظروفها وملابساتها التى يكتنفها الغموض.

من جانب آخر صرح مصدر حكومى أردنى لوكالة "عمّون" قائلا: "سيف العدالة سيطال كل من كان له دور بحرق شهيدنا البطل معاذ الكساسبة، والأردن لن يتوقف عن حربه المستمرة ضد الإرهاب والإرهابيين حتى دحرهم واجتثاث هذا الفكر الإجرامى الهدام".

وأكد المصدر أن الأردن ينسق مع العراق فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، مشيرا إلى أن تصفية عدد من الإرهابيين بينهم العدنانى، كانت بجهود استخباراتية متكاملة ولعبت الأردن دورا مفصليا فيها.