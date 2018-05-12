ننشر فيديو انفجار سيارة مفخخة عند دوار الساعة وسط الرقة السورية

كتب: محمد الأحمدى

أفادت وسائل إعلام محلية بانفجار سيارة مفخخة عند دوار الساعة وسط مدينة الرقة شمال شرقى سوريا، دون ورود أى أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.

ولم تشر وكالة "هاوار" الكردية التى نشرت نبأ الانفجار إلى سقوط ضحايا جراء التفجير، فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار لغم فى شارع تل أبيض فى المدينة دون أن تورد أنباء عن أى إصابات كذلك.