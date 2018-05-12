ننشر فيديو انفجار سيارة مفخخة عند دوار الساعة وسط الرقة السورية

ننشر فيديو انفجار سيارة مفخخة عند دوار الساعة وسط الرقة السوريةالسبت، 12 مايو 2018 11:37 ص
تفجير الرقة السورية
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أفادت وسائل إعلام محلية بانفجار سيارة مفخخة عند دوار الساعة وسط مدينة الرقة شمال شرقى سوريا، دون ورود أى أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.
ولم تشر وكالة "هاوار" الكردية التى نشرت نبأ الانفجار إلى سقوط ضحايا جراء التفجير، فيما تحدثت مصادر أخرى عن انفجار لغم فى شارع تل أبيض فى المدينة دون أن تورد أنباء عن أى إصابات كذلك.
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