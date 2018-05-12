ناخبون عراقيون: الانتخابات التشريعية فرصة لاختيار وجوه جديدة

(أ ف ب)

من بغداد إلى كركوك، ومن أقصى غرب البلاد ذى الغالبية السنية إلى آخر نقطة فى الجنوب الشيعى، تعتبر الانتخابات التشريعية التى تشهدها البلاد، اليوم السبت، فرصة للعراقيين لإقصاء "حيتان الفساد" وضخ دماء جديدة فى الطبقة السياسية التى لم تتغير منذ 15 عاما.

تؤكد المدرسة أحلام حمزة (30 عاما) من مدينة الحلة فى محافظة بابل جنوب بغداد أن "ثلاث دورات انتخابية كانت بمثابة مسرحية لتربع الفاسدين على حكم البلد، لذا أصبح الموقف الوطنى لازما لإزاحتهم".

ما تحمله حمزة وآخرون على المنتهية ولايتهم، هو أنهم وفقا للعديد من الناخبين، يسعون إلى ملء جيوبهم من مال الدولة التى تحتل مراتب متقدمة فى لوائح الفساد العالمية.

أدلى المتقاعد طاهر محمود (56 عاما) بصوته فى محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط. لكن فى تلك المنطقة الحدودية الإستراتيجية، فإن البنى التحتية غائبة تماما، ولا يعود النفط على أبناء المدينة إلا بالتلوث.

يقول محمود "لن نسمح بعودة الوجوه الفاسدة إلى سدة الحكم، لأنها لا تخدم مصالح الشعب وإنما تخدم مصالحها وأحزابها"، ويضيف لدى خروجه من مركز التصويت "يجب على الشعب أن يعى وأن ينتخب الأصلح".

والأسبوع الماضى، دعا ممثل آية الله على السيستانى، أعلى مرجعية شيعية فى البلاد، خلال خطبة صلاة الجمعة فى مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة جنوب بغداد، إلى التغيير وعدم إعادة انتخاب "الفاسدين" و"الفاشلين".

لكن اختيار وجوه جديدة، وهى كثيرة لكن "ليست الغالبية" وفقا لأحد المسؤولين فى مفوضية الانتخابات، لن يكون مهمة سهلة، بحسب ما يوضح المتقاعد أحمد ناصر (65 عاما) من الحلة.

يشير ناصر إلى أن "ما يؤسَف له، هو أن حيتان الفساد بقوائمها ما زالت جاثمة على صدورنا" من خلال ترؤس لوائح تضمن لهم الفوز فى انتخاب على أساس نسبى ،لكنه يضيف "نحن نريد تغيير هذه الوجوه، لأنها لم تأت للبلاد إلا بالفساد والفوضى"، ويتيح نظام التصويت فى العراق أيضا، أن يصوت الناخب لمرشح، بعض النظر عن تسلسله ضمن القائمة.

وغالبا ما تكون الوجوه الجديد فى أدنى القوائم الانتخابية، لكن ذلك لم يمنع عبد الله العبيدى الذى أدلى بصوته فى مدينة كركوك ذات الانتماءات الإتنية المتعددة شمال بغداد، من "اختيار شخصية جديدة"، يقول العبيدى "إن تصويتى اليوم هو رسالة لأننا سئمنا الوجوه السابقة".

يؤكد العاطل عن العمل عمر الدليمى (27 عاما) من مدينة الرمادى، كبرى مدن محافظة الأنبار فى غرب البلاد التى كانت آخر المعاقل التى استعيدت من داعش، أن "التجربة السابقة تدفعنا اليوم إلى تغيير الوجوه. نريد من يكون صادقا معنا، ولا يسعى إلى زيادة ثروته".

الهدف هو نفسه بالنسبة لأم زينب، ربة المنزل ذات الأعوام الـ45، والتى أدلت بصوتها فى بغداد.

تقول أم زينب لفرانس برس "وصول وجوه جديدة أفضل من المسؤولين الحاليين. لكن أتمنى وصول مسؤولين قادرين على خدمة البلاد بغض النظر عن كونهم شيوعيين أو رجال دين أو علمانيين، المهم الحرص على البلاد والعمل لخدمة الناس".