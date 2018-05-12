مقتل 8 من الشرطة العراقية والحشد العشائرى جنوب غرب كركوك

كتب: محمد الأحمدى

أفادت مصادر عراقية، اليوم السبت، مقتل 8 من الشرطة العراقية والحشد العشائرى فى هجوم لداعش جنوب غربى كركوك.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمنى فى كركوك قوله، إن "مسلحى "داعش" هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائرى قرب قرية السعدونية ناحية الرشاد، ما أسفر عن مقتل 4 من منتسبى الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائرى وأصابه اثنين آخرين منهم".

وأشار المصدر الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "القوات الأمنية أخلت جثث القتلى وحولتها للطب العدلي ونقلت المصابين إلى المستشفى".