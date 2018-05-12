مقتل 15 من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن

كتب محمد تهامى زكى

أفادت قناة سكاى نيوز، عن مقتل 15 عنصرا من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، أثناء فرارهم من الوازعية غربى تعز باليمن فى غارات للتحالف العربى.