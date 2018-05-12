مقتل 15 من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى اليمن

مقتل 15 من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران فى اليمنالسبت، 12 مايو 2018 02:12 م
الحوثيين - أرشيفية
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أفادت قناة سكاى نيوز، عن مقتل 15 عنصرا من ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، أثناء فرارهم من الوازعية غربى تعز باليمن فى غارات للتحالف العربى.
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