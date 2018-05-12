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السبت، 12 مايو 2018 02:32 م
خالد صلاح
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مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى محافظة صعدة

السبت، 12 مايو 2018 01:12 م
مقاتلات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى محافظة صعدة المتحدث باسم التحالف العربى
عدن (أ ش أ)
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قصفت مقاتلات التحالف العربى صباح اليوم السبت، مواقع للحوثيين فى محافظة صعدة، شملت تجمعاتهم فى مديريات رازح والصفراء والظاهر.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية أن ذلك يأتى عقب تمكن قوات الشرعية فى اليمن بإسناد من قوات التحالف العربى من استعادة السيطرة على مخنق صلة الاستراتيجى فى صعدة.

وتعد منطقة "مخنق صلة"، الواقعة قبالة منطقة نجران السعودية، من أهم المواقع العسكرية التى كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية لتخزين أسلحتها وعتادها، ومنها كانت تمون عناصرها على جبهات مديرية كتاف فى نفس المحافظة.

 


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