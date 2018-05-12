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مفوضية الانتخابات بالعراق: لا تمديد للتصويت.. ونفاذ أوراق الاقتراع بالموصل

السبت، 12 مايو 2018 03:39 م
مفوضية الانتخابات بالعراق: لا تمديد للتصويت.. ونفاذ أوراق الاقتراع بالموصل الانتخابات العراقية
كتب : أحمد جمعة
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أكدت المفوضية العليا للانتخابات فى العراق، أن مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، موضحة أنه لا يمكن تمديد التصويت.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات العراقية فى بيان لها، أن الأجهزة الإلكترونية مبرمجة مركزيا من 7 صباحا وحتى 6 مساء ولا يمكن تمديد الوقت.

بدورها، أكدت مصادر محلية فى محافظة نينوى العراقية، بأن الناخبين يشكون من نفاذ استمارات الاقتراع رغم عدم اكتمال عدد المصوتين.

وقال المصدر إن هناك شكاوى من الناخبين فى العديد من مراكز الاقتراع فى نينوى، وخاصة داخل الموصل، بشأن نفاذ بطاقات الاقتراع، بالرغم من عدم اكتمال عدد المصوتين المقررين لكل محطة انتخابية.

 


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