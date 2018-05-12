video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 12 مايو 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير تعليم مطروح يتفقد لجان الإعدادية ..والمحافظ يتابع من خلال غرفة العمليات

السبت، 12 مايو 2018 01:42 م
مدير تعليم مطروح يتفقد لجان الإعدادية ..والمحافظ يتابع من خلال غرفة العمليات مدير تعليم مطروح يتفقد لجان الإعدادية
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بإدارة الحمام التعليمية، بحضور منصور حسان  مدير الإدارة، كما تابع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وأطمئن مدير تعليم مطروح، علي سير الامتحانات، مؤكداً أسئلة الامتحان جاءت واضحة وخالية من اللبس والغموض وفي مستوي الطالب المتوسط، وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية

وأشار النيلى فى بيان له اليوم إلى أن غرفة عمليات المديرية بمرسي مطروح،  لم تتلق أية شكاوي بشأن  الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف مدير تعليم مطروح، بان المحافظ يتابع سير الامتحانات بشكل مستمر، وأنه وجه بضرورة توفير المناخ المناسب والصحي والآمن للجان الامتحانات، مع الالتزام بالتفاني والإخلاص وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب.

يذكر أن 7125 طالبا " نظامي،  منازل " مقيدين في 84 لجنة في جميع الإدارات التعليمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم مطروح" تستعد لامتحانا 7125 طالبا بالشهادة الإعدادية غداً السبت

محافظه مطروح

مطروح

اخبار محافظه مطروح

الشهادة الاعدادية

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الضبطية القضائية تمكن "الكهرباء" من تحصيل 72 مليون جنيه من سرقات التيار

الضبطية القضائية تمكن "الكهرباء" من تحصيل 72 مليون جنيه من سرقات التيار

وزير الإسكان: غدا بدء تسليم أراضى الحاجزين بمشروع "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر

وزير الإسكان: غدا بدء تسليم أراضى الحاجزين بمشروع "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر

البرلمان يستعد لتنقية بطاقات التموين من"غير المستحقين".. النائب محمد الكومى يدرس إعداد قانون لوضع معايير للمستفيدين من الدعم.. ويؤكد:"ناس راتبها 20 ألف ومعاها بطاقات تموين"..و"الجوهرى":مشكلة مزمنة ولابد من حلها

البرلمان يستعد لتنقية بطاقات التموين من"غير المستحقين".. النائب محمد الكومى يدرس إعداد قانون لوضع معايير للمستفيدين من الدعم.. ويؤكد:"ناس راتبها 20 ألف ومعاها بطاقات تموين"..و"الجوهرى":مشكلة مزمنة ولابد من حلها

صور .."الرمسيوم" أجمل المعابد الجنائزية لـ"رمسيس الثانى" بالأقصر.. نقوشه تسجل "معركة قادش" والنصر على الحيثيين وكان يستخدم لعبادة الإله "آمون".. والإغريق أطلقوا عليه "ممنونيوم"

صور .."الرمسيوم" أجمل المعابد الجنائزية لـ"رمسيس الثانى" بالأقصر.. نقوشه تسجل "معركة قادش" والنصر على الحيثيين وكان يستخدم لعبادة الإله "آمون".. والإغريق أطلقوا عليه "ممنونيوم"

5 نصائح لحماية بيتك من الأتربة خلال التقلبات الجوية

5 نصائح لحماية بيتك من الأتربة خلال التقلبات الجوية

الزمالك يرفض رحيل لاعبيه مجانا.. ويلجأ للإعارة للحفاظ على "الملايين"

الزمالك يرفض رحيل لاعبيه مجانا.. ويلجأ للإعارة للحفاظ على "الملايين"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة