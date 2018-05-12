مدير تعليم مطروح يتفقد لجان الإعدادية ..والمحافظ يتابع من خلال غرفة العمليات

مطروح – حسن مشالي

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، بإدارة الحمام التعليمية، بحضور منصور حسان مدير الإدارة، كما تابع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وأطمئن مدير تعليم مطروح، علي سير الامتحانات، مؤكداً أسئلة الامتحان جاءت واضحة وخالية من اللبس والغموض وفي مستوي الطالب المتوسط، وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية

وأشار النيلى فى بيان له اليوم إلى أن غرفة عمليات المديرية بمرسي مطروح، لم تتلق أية شكاوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف مدير تعليم مطروح، بان المحافظ يتابع سير الامتحانات بشكل مستمر، وأنه وجه بضرورة توفير المناخ المناسب والصحي والآمن للجان الامتحانات، مع الالتزام بالتفاني والإخلاص وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح الطلاب.

يذكر أن 7125 طالبا " نظامي، منازل " مقيدين في 84 لجنة في جميع الإدارات التعليمية.