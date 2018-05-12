video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 12 مايو 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة أمريكية تحتجز امرأة أدعت أنها أميرة سعودية

السبت، 12 مايو 2018 03:01 م
محكمة أمريكية تحتجز امرأة أدعت أنها أميرة سعودية الشرطة الأمريكية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

رفضت محكمة فى الولايات المتحدة الإفراج عن امرأة أدعت أنها أميرة سعودية وحاولت دخول سفارة السعودية فى واشنطن عنوة.

وأوضحت قناة NBC Washington أن المتهمة تُدعى لاتويا ماهونى سميث، ولديها عدة أسماء مستعارة، وقبض عليها بعد محاولتها دخول السفارة السعودية فى واشنطن عنوة، زاعمة امتلاكها وثائق مهمة تريد تسليمها للسفير السعودى.

وأشارت القناة إلى أن المتهمة أدينت بتجاهل أوامر القضاء ومحاولتها الوصول إلى مقر البعثة السعودية على الرغم من صدور أمر قضائى بالبقاء بعيدا، الأمر الذى دفع القاضى لإصدار أمر اليوم باحتجازها، وعدم الإفراج عنها حتى انتهاء محاكمتها.

ووفقا لملفات المحكمة فإن ماهونى هددت ضابط المخابرات الذى قام بإبعادها عن مقر السفارة السعودية.

وحسب القناة سبق ووجهت للسيدة المذكورة اتهامات بتوجيه تهديد للبيت الأبيض، وإزعاج السلطات بعد قيامها باتصالات عدة على الخطوط الهاتفية للموظفين فى مكتب الخارجية، وعلى رئيس البروتوكول طالبة استقبالها، والسماح لها بالدخول للاجتماع مع المسئولين فى تلك المقرات الحكومية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الأمريكية تفشل فى التعرف على2,297 مجرم عبر تقنية التعرف على الوجه

صور.. الشرطة الأمريكية تعلن مقتل شخصيين فى تحطم طائرة الشحن بجورجيا

امريكا

اخبار امريكا

الشرطه الامريكيه

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مجلس الوزراء يشترط تقديم شهادة التطعيمات للحصول على تأشيرة الحج

مجلس الوزراء يشترط تقديم شهادة التطعيمات للحصول على تأشيرة الحج

مصر تستنكر استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب.. وشكرى يلغى حواره مع القناة

مصر تستنكر استطلاع "روسيا اليوم" حول حلايب.. وشكرى يلغى حواره مع القناة

الأسلحة الثلاثة للحكومة فى مواجهة مافيا احتكار الدواء.. وزير الصحة: نعمل على إحياء الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها فى المنطقة.. وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الدوائى ودعم شركات قطاع الأعمال

الأسلحة الثلاثة للحكومة فى مواجهة مافيا احتكار الدواء.. وزير الصحة: نعمل على إحياء الصناعة الوطنية واستعادة ريادتها فى المنطقة.. وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الدوائى ودعم شركات قطاع الأعمال

فتيات نجارات.. "الأيدى الناعمة" تصنع المعجزات فى قنا.. 270 فتاة يتحدين المستحيل بالعمل فى أول ورشة "حريمى" لصناعة الأثاث بالصعيد.. وحاصلات على شهادات جامعية يواجهن الحياة بحرفة يدوية ويؤكدن: نتحدى البطالة

فتيات نجارات.. "الأيدى الناعمة" تصنع المعجزات فى قنا.. 270 فتاة يتحدين المستحيل بالعمل فى أول ورشة "حريمى" لصناعة الأثاث بالصعيد.. وحاصلات على شهادات جامعية يواجهن الحياة بحرفة يدوية ويؤكدن: نتحدى البطالة

الجبلاية تفاضل بين معروف وفاروق لإدارة نهائى الكأس بعد اعتذار نور الدين

الجبلاية تفاضل بين معروف وفاروق لإدارة نهائى الكأس بعد اعتذار نور الدين

هارى كين: محمد صلاح إضافة للدورى الإنجليزى وآمالى قائمة فى خطف "الهداف"

هارى كين: محمد صلاح إضافة للدورى الإنجليزى وآمالى قائمة فى خطف "الهداف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة