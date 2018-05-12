محافظ سوهاج : توريد 80 ألف طن قمح للشون والصوامع من المزارعين

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج ارتفاع كميات القمح التى تم توريدها إلى الشون والصوامع منذ بدء عمليات التوريد، إلى 80 ألف طن، و82 كيلو، حتى اليوم، فيما زالت عملية التوريد مستمرة بجميع الشون والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعى المصرى، دون أى معوقات فى مختلف المواقع.

وأكد المحافظ فى بيان له، على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عمليات توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بجميع الشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وأوضح عبد المنعم، أن هناك تنسيقا بين مديرتى التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من المزارعين، وهناك لجان بكل موقع لفحص القمح، وتحدد السعر وفقا لدرجة نقاوته، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5"، إلى جانب التأكد من انه قمح مصرى وخاص بهذا العام 2018.

وأضاف أنه تم التشديد على لجنة استلام الأقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.