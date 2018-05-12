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محافظ الدقهلية : دعم إدارة المعامل بجهاز قياس هرمونات الغدة الدرقية للأطفال

السبت، 12 مايو 2018 02:51 م
محافظ الدقهلية : دعم إدارة المعامل بجهاز قياس هرمونات الغدة الدرقية للأطفال جهاز قياس هرمونات الغدة الدرقية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، دعم معمل إدارة المعامل بمديرية الصحة بجهاز جديد لقياس الهرمونات من طراز"LiAisoM"  للقياس والكشف عن نقص هرمون الغده الدرقية للأطفال حديثى الولادة بتكلفة قدرها 40 الف دولار، فى إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزاره الصحة، مشيراً إلى استمرار إدارة المعامل فى تقديم الخدمة بنفس الكفاءة والاتقان للتحليل للأطفال حديثى الولادة فى الكشف عن هرمون الغده الدرقية ضمن البرنامج الذى يتم تنفيذه بالمعمل منذ عام 2002 ضمن أربعه محافظات على مستوى الجمهورية شملت محافظات القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، الدقهلية.

وأضاف الشعراوي، فى بيان أنه تم تكليف إدارة المعامل بعمل هذا التحليل لأطفال محافظات كفر الشيخ، الغربية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه التحاليل التى يتم إجراؤها للأطفال حديثى الولادة تستهدف تجنيبهم من المضاعفات الناتجة من نقص هرمون الغده الدرقية والتى تتمثل فى الإعاقة الذهنية.

وأشاد الشعراوي، بالتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الصحة، بهدف الارتقاء بمنظومه الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى جمع روافد ومنشآت الخدمة على مستوى المحافظة.

 

 

 


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