محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لحملات إزالة التعديات

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية،على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بضرورة الالتزام بتفعيل، وتطبيق القانون فيما يتعلق بشأن إزالة ورفع جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي صورة من صور التعديات من بداية ظهورها وتنفيذ الإزالات الفورية ، دون الإنتظار لإستصدار قرارات الإزالة، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إختراق ومخالفة القانون والعمل على استعاده هيبة الدولة، وتطبيق وتنفيذ القانون على الجميع دون أية استثناءات لأحد، وأنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتهاون مع أي مخالفة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية ، لاستعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات خلال تلك الفترة، فى حضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى والمستشارجمال عمار المستشار القانونى للمحافظة، والعميد طاهر سليم ممثلا عن مديرية الأمن، وجميع رؤساء المراكز والمدن ومديري العموم ووكلاء الوزارة لمديريات الموارد المائية والرى والزراعة والأملاك وجهاز حماية الأراضي، ومديرية التموين والتجارة الداخلية .

وخلال المؤتمر،تم استعراض فيلما مصورا يتضمن ما تم تنفيذ من حملات إزالة التعديات، خلال تلك الفترة وما تم استرداده من أملاك الدولة المغتصبة.

وطالب محافظ الإسماعيلية مجددا بعدم السماح، بأى حال من الأحوال بالتهاون اوالتقصيرفى التعامل مع ملف التعديات على الاراضى الزراعية او أملاك الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن المضي قدما فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وحرم المجارى المائية من الترع والمصارف وإستكمالا للإجراءات التنفيذية لملف إسترداد أراضى الدولة .