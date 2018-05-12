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محافظ أسيوط: 60 ألف و635 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت، 12 مايو 2018 02:39 م
محافظ أسيوط: 60 ألف و635 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية جولة محافظ أسيوط على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
أسيوط ـ محمود عجمى
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تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم السبت، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، بمدرستى هدى شعراوى الإعدادية بنات، والتحرير الرسمية لغات بمدينة أسيوط، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، مشدداً على حل اية عقبات قد تواجه الطلاب .

وقال محافظ أسيوط، إن 60 ألف و635 طالب وطالبة من طلاب الصف الثالث الإعدادى، يؤدون امتحان الفصل الدراسى الثانى أمام 342 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ خلال جولته، التى رافقه بها، صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود معوض وكيل إدارة أسيوط التعليمية، على الاهتمام بنظافة المدارس واللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان، من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، والملاحظة والتأكيد على وجود طبيب فى كل مدرسة يقوم بالإشراف الطبى على اللجان للتعامل الفورى مع أية حالات مرضية طارئة .

وأشار الدسوقى، إلى أن خطة المحافظة تضمنت إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافة داخل المدارس، والاقبال الكبير على المدارس التجريبية، ومرحلة رياض الأطفال، حيث تم فتح 80 قاعة جديدة بالمدارس التجريبية لاستيعاب الاقبال الكبير عليها، بالإضافة إلى افتتاح أكثر من 250 مدرسة جديدة، وجارى إنشاء 110 مدرسة جديدة لتدخل العمل العام الدراسى القادم، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لطرح وترسية المدارس التى سيتم إنشائها بالقرى والمراكز .

ومن جانبه قال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات، مؤكداً أن جميع أسئلة الامتحانات فى جميع المواد تم طبعها بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسى وفقا للمقررات الدراسية التى درسها الطلاب .

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، قد بدأت اليوم بجميع لجان الامتحانات بقرى ومراكز المحافظة، وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادى إمتحانهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وجاء الامتحان فى مستوى معظم الطلاب، ولم تكن هناك أى شكاوى من صعوبة فى أسئلة .

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

 

محافظ أسيوط ووكيل التعليم داخل لجان الامتحانات
محافظ أسيوط ووكيل التعليم داخل لجان الامتحانات

 

محافظ اسيوط يطمئن على سير امتحانات الشهادة الاعدادية
محافظ اسيوط يطمئن على سير امتحانات الشهادة الاعدادية

 

جانب من جولة محافظ اسيوط داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية
جانب من جولة محافظ اسيوط داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

 

محافظ اسيوط يوجه بتوفير سبل الهدوء داخل اللجان
محافظ اسيوط يوجه بتوفير سبل الهدوء داخل اللجان

 

محافظ اسيوط يطمئن على انتظام الامتحانات داخل اللجان
محافظ اسيوط يطمئن على انتظام الامتحانات داخل اللجان

 


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