قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من محافظة الخليلالسبت، 12 مايو 2018 06:35 م
قوات الاحتلال - أرشيفية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأفادت مصادر محلية فى الخليل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت، محمود ويعقوب الرجبي، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة .
وفى السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء فى مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالًا، واوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها ودققت فى بطاقات راكبيها، ما تسبب فى إعاقة مرورهم .
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