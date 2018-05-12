قتلى وجرحى فى اشتباكات بين قوات اللواء السادس وقبائل التبو جنوب ليبيا

أكدت تقارير إعلامية ليبية، سقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات طاحنة بين قوات اللواء السادس وقبائل أخرى.

وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان فى ليبيا، علي بوسبيحهز إنه تتواصل حتى الآن فى مدينة سبها اشتباكات طاحنة بين قوات اللواء السادس وقبائل التبو.

وقال بوسبيحه فى تصريح لـ"بوابة إفريقيا"، إن المدينة شهدت اشتباكات بدأت فى الساعة الثانية عشرة ليلا واشتدت فى الثالثة فجرا ولازالت متواصلة حتى الآن، مبينا أن هذه الاشتباكات هى الأعنف حيث تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة كما أن الرماية عشوائية.

وأشار بوسبيحة إلى أن "التبو" تمكنوا من الدخول إلى قلعة سبها، فيما لازالت قوات اللواء السادس مسيطرة على مقراتها داعيا الأعيان والحكماء من قبائل التبو وأولاد سليمان إلى التدخل لوقف إطلاق النار كى لا يتأزم الوضع أكثر.

وبشأن الضحايا البشرية قال بوسبيحه، إن الرماية العشوائية تجعل من الصعب التحقق من حجم الخسائر البشرية خاصة وأن الاشتباكات لا تزال مندلعة.