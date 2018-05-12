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غدا ..وزير البيئة فى أسيوط لمناقشة منظومة إدارة المخلفات الصلبة

السبت، 12 مايو 2018 02:38 م
غدا ..وزير البيئة فى أسيوط لمناقشة منظومة إدارة المخلفات الصلبة محافظ أسيوط مع وزير البيئة
أسيوط ـ محمود عجمى
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قال الدكتور محمد محمود، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، بوسط الصعيد، أنه من المقرر زيارة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، غدا الأحد، لمحافظة أسيوط ، لعقد اجتماع مع المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لاستكمال مناقشة مخرجات المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لمحافظة أسيوط من خلال مناقشة بعض النقاط كنظم الإدارة وكيفية التعاقد والتحصيل وكيفية تنفيذ ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة.

وأضاف الدكتور محمد محمود فى بيان له ، أنه تأتي زيارة وزير البيئة، في إطار دور الوزارة في مجال تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والتي تهدف للتدخل السريع وتقليل الاختناقات في عمليات الجمع والنقل، كما تهدف المرحلة الثانية في  المعالجة وإنشاء وتطوير المحطات الوسيطة، والمرحلة الثالثة وتستهدف مصانع التدوير والتخلص الآمن من خلال المقالب المجهزة.

وأوضح الدكتور محمد محمود، أنه من المقرر قيام وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، لجولة تفقدية لخطي أنتاج الاسمنت 1,3 والذي يتم تشغيلها باستخدام الوقود البديل بشركة اسمنت أسيوط؛ حيث تم التنسيق بين وزارة البيئة والشركة لاستبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر بديلة أخري بنسبة معينة معتمدة علي الوقود البديل المشتق من المرفوضات RDF والوقود المشتق من الإطارات TDFوكذلك متابعة الحفاظ علي نوعية الهواء ومتابعة الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.

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