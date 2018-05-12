غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية على شمال قطاع غزة

(رويترز)

قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شمال قطاع غزة اليوم السبت.

وقال سكان إن الضربات استهدفت مولدا كبيرا للطاقة الكهربائية وموقعا للمسلحين.

وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن الانفجارات فى غزة "مرتبطة بأنشطة للجيش الإسرائيلي".