غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية على شمال قطاع غزة

غارات جوية لقوات الاحتلال الإسرائيلية على شمال قطاع غزةالسبت، 12 مايو 2018 07:20 م
قصف جوى - أرشيفية
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قال مسؤولون فلسطينيون إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع شمال قطاع غزة اليوم السبت.
وقال سكان إن الضربات استهدفت مولدا كبيرا للطاقة الكهربائية وموقعا للمسلحين.
وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن الانفجارات فى غزة "مرتبطة بأنشطة للجيش الإسرائيلي".
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