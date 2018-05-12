ضبط 4 مصانع غير مرخصة بحمله تموينية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت أجهزة محافظة القليوبية ومباحث التموين، حملة مكبرة على مصانع بير السلم، بنطاق المحافظة قبل شهر رمضان، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مصانع لمصاصات الأطفال والملابس الجاهزة وخلاطات المياه والمراتب، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين، بشن حملات تموينية على الأسواق ومصانع بير السلم بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث أسفرت الحملات عن ضبط "شحته س" المسئول عن مصنع مصاصات بالخانكة، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة ، مخالفا للقوانين ووجد بالمصنع (10 شيكارة سكر وزن الشيكارة 50 كجم، و 2 برميل عسل كلوكوز زنة البرميل 200 كجم، و200 كرتونة بكل كرتونة 8 كيس بكل كيس عدد 50 مصاصه.

وضبط "عبد الغفار ع" المسئول عن مصنع خلاطات مياه كائن بناحية سرياقوس، لإدارته المصنع بدون سجل صناعى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 888 جنح مركز الخانكة لسنة 2018 م .

وضبط "محمد س" المسئول مصنع لتصنيع المراتب كائن بناحية الخانكة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 81 جنح ا د ط قسم الخانكة لسنة 2018م.

و"محمد ا م" صاحب مصنع ملابس جاهزة بناحية الخانكة، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستخدام علامة تجارية تحرر عن ذلك المحضر رقم 82 جنح ا د ط قسم الخانكة لسنة 2018