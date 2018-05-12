ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بمركز إدفو

أسوان ندى سليم

نجحت رجال مباحث شرطة إدفو، اليوم السبت، فى ضبط مزارع يدعى عبد الوهاب. ح، 55 عاما، بتهمة إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية المحلية غير المرخصة، بمحل مكسنه بمركز ادفو.

وعثر رجال المباحث، بمحل مسكن المتهم، على 4 فرد خرطوش محلى الصنع، و2 فرد روسى محلى الصنع معدين للبيع، و 8فرد خرطوش غير مكتملى الصنع، كما تم ضبط عدد من الاجزاء الداخلية وادوات تصنيع الاسلحة عبارة عن عدد10مواسير حديدية، و منشار حديدي،و منشار خشابي، و ماكينة لحام، وصاروخ لتقطيع الحديد، ومنجلة و2 صنفر،و 2كابل كهربائي.

ومن جانبها تحفظ رجال المباحث على المضبوطات، وتمت تحرر المحضر اللازم وتم احالة المتهم للنيابة لتولى التحقيق.