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صور.. وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بطنطا

السبت، 12 مايو 2018 11:09 ص
صور.. وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بطنطا وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
الغربية - مصطفى عادل
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تفقد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سير امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى، التى انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى الخميس 17 مايو، حيث تفقد لجنة مدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

واطمأن على سير الامتحانات بشكل صحيح، وعدم وجود أى مشكلات، وشدد وكيل الوزارة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر مع توفير الرعاية الصحية المناسبة للطلاب، كما شدد على جميع أعمال الصيانة البسيطة، وبخاصة الكهرباء والإنارة وتكثيف أعمال النظافة بالمدارس، كما اطمأن من الطلاب إلى عدم وجود أى شكاوى من الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالشهادة الإعدادية لهذا العام 69 ألفا و 261 طالبا وطالبة، وعدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الغربية 375 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة تواجد الأمن على باب المدرسة وغلق باب المدرسة قبل بداية الامتحان، والالتزام بالوقت المحدد للامتحانات والاهتمام بنظافة اللجان وعدم اصطحاب المحمول نهائياً مع الملاحظين داخل اللجان وكذلك الطلاب، ووجه بضرورة التحقق من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقة تحقيق الشخصية الواردة من لجنة النظام والمراقبة.

 

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (1)
وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية 

 

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (2)
وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية 

 

وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (3)
وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية 

 


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