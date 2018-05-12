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صور.. مسيرات حاشدة فى الأردن وإندونيسيا وتركيا نصرة للقدس

السبت، 12 مايو 2018 12:06 ص
صور.. مسيرات حاشدة فى الأردن وإندونيسيا وتركيا نصرة للقدس مظاهرات نصرة القدس
وكالات
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شارك آلاف الأشخاص فى كل من الأردن وإندونيسيا وتركيا وعدة مدن عربية، فى مسيرة حاشدة نصرة للقدس ورفضا القرار الأمريكى باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وشارك فى المسيرة الحاشدة التى حملت شعار "القدس عنوان العودة"، فى الأردن فاعليات وطنية وأحزاب سياسية وحشود من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة تاكيدا على عروبة القدس وانها عاصمة فلسطين الأبدية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة معاذ الخوالدة إن الشعب الأردنى وبمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية لبى نداء القدس اليوم للالتقاء فى اقرب منطقة من فلسطين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الأردنيين يؤكدون من خلال مشاركتهم اليوم فى المسيرة على حق المواطنين الفلسطينيين بالعودة.

جانب من مظاهرات أسطنبول
جانب من مظاهرات أسطنبول

 

جانب من مظاهرات الاردن
جانب من مظاهرات الاردن

 

مظاهرات الأردن
مظاهرات الأردن

 

مظاهرات إندونيسيا
مظاهرات إندونيسيا

 

مظاهرات فى أسطنبول
مظاهرات فى أسطنبول

 


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