صور.. مسيرات حاشدة فى الأردن وإندونيسيا وتركيا نصرة للقدس

صور.. مسيرات حاشدة فى الأردن وإندونيسيا وتركيا نصرة للقدسالسبت، 12 مايو 2018 12:06 ص
مظاهرات نصرة القدس
إضافة تعليق
شارك آلاف الأشخاص فى كل من الأردن وإندونيسيا وتركيا وعدة مدن عربية، فى مسيرة حاشدة نصرة للقدس ورفضا القرار الأمريكى باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وشارك فى المسيرة الحاشدة التى حملت شعار "القدس عنوان العودة"، فى الأردن فاعليات وطنية وأحزاب سياسية وحشود من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة تاكيدا على عروبة القدس وانها عاصمة فلسطين الأبدية.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة معاذ الخوالدة إن الشعب الأردنى وبمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية لبى نداء القدس اليوم للالتقاء فى اقرب منطقة من فلسطين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الأردنيين يؤكدون من خلال مشاركتهم اليوم فى المسيرة على حق المواطنين الفلسطينيين بالعودة.
جانب من مظاهرات أسطنبول
جانب من مظاهرات الاردن
مظاهرات الأردن
مظاهرات إندونيسيا
مظاهرات فى أسطنبول
إضافة تعليق
تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار
فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة