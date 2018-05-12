صور.. محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "صندوق تحيا مصر"

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، احتفال "صندوق تحيا مصر" برحلة عطاء حافلة بالإنجازات بمحافظة كفرالشيخ، بأرض المعارض، بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية للأمن، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وريهام أبو إسماعيل، مقرر مجلس أمناء صندوق تحيا مصر، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بصندوق تحيا مصر، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة كفرالشيخ .

وقال محافظ كفرالشيخ، إن رحلة عطاء صندوق تحيا مصر بمحافظة كفرالشيخ حافلة بالإنجازات، أهمها القضاء على قائمة الانتظار للمصابين بفيروس "سي" والتي كانت تقدر بحوالى 11 ألف شخص، مع عمل مسح طبى شامل واجراء التحاليل والفحوصات الطبية بالمجان لـ 400 الف مواطن لمكافحة فيروس "سي" بمحافظة كفرالشيخ خلال عام 2016، حيث تم صرف العلاج بالمجان لـ 55 ألفا بالحملة ويعنى ذلك أن صندوق "تحيا مصر" صرف العلاج بالمجان لـ 66 ألف شخص مصابين بفيروس "سى" من خلال الحملة القومية لمكافحة الفيروس بكفرالشيخ، وقيام "صندوق تحيا مصر" بحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمراكز المحافظة، بالإضافة الى إنشاء مستشفى القدم السكرى، لعلاج مرضى السكر، وانشاء مركز حضانات أطفال لسعة 40 حضانة أطفال بقرية الحمراء _مركز كفرالشيخ، فضلاً عن دعم مستشفيات المحافظة بالمعدات والأدوات الطبية كان منها 15جهازا للتنفس الصناعي، حضانات أطفال، 12 ماكينة للغسيل الكلوي، تطوير وإعادة إنشاء أكثر من 140 منزلاً بـ 5 قرى من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، بالإضافة إلى تأهيل الخدمات بهذه القرى.

كما قام صندوق تحيا مصر بتوزيع 100 سيارة تاكسي على شباب المحافظة، وتوزيع 15 سيارة ربع نقل مجهزة لاستخدامها في كافة الأغراض التجارية للشباب، بالإضافة الى تسليم 4 سيارات للنقل المبرد حمولة 5 أطنان، و3 سيارات للنقل المبرد حمولة 1.5 طن، بالإضافة الى مساهمته بقيمة 200 مليون جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي بقرية الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل بشمال المحافظة بعد معاناة دامت لسنوات، وتم الطرح لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بها بتكلفة 400 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات التي يمولها " صندوق تحيا مصر " بكفرالشيخ ، وتم توزيع 100 طن لحوم على 175 ألف مواطن، و265 طنا من المواد الغذائية ليستفيد منها 450 ألف مواطن بإجمالي عدد المستفيدين 524 ألفا و346 مواطنا.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن "صندوق تحيا مصر" أعطى لمحافظة كفرالشيخ خيراً كثيراً، ولازال عطاء "صندوق تحيا مصر" مستمراً بمحافظة كفرالشيخ بعد دعم هذه الخدمات والمشروعات بما يقدر بأكثر من مليار و500 مليون جنيه، موضحاً " أن مال صندوق تحيا مصر مالاً طيباً ولا يقبل فيه إلا طيباً " ، متمنياً ان يعي الجميع أن " صندوق تحيا مصر " هو من أجل المصريين جميعاً وملكاً لهم.

ودعا محافظ كفرالشيخ، أبناء المحافظة للتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" من منطلق الانتماء والوطنية وحب الوطن، لعكس المعنى الحقيقي للنداء الوطني الذى وجهه الرئيس السيسى إلى جميع المواطنين من أبناء مصر الشرفاء للتبرع لصندوق " تحيا مصر "، وذلك باعتباره الوعاء القائم بالفعل، والذى يمكن من خلاله تقديم المساعدة في التمويل اللازم للمشروعات القومية والتنموية الكبرى والاقتصاد المصري .

وأضاف أنه سعيد بتفاعل أبناء المحافظة مع مبادرة " سيناء غالية علينا " مؤكدًا أن تلك المبادرة نابعة من الروح الوطنية، ووقوف الشعب المصري صفًا واحدًا لدعم اقتصاد مصر .



-جانب من إلقاء محافظ كفر الشيخ لكلمته خلال احتفال صندوق مصر



جانب من قيادات المحافظة



جانب من الحضور من اهالي كفر الشيخ



الحضور في الاحتفال