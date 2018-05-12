صور.. محافظ سوهاج : رفع 52 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بقرية برديس

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قامت برفع 52 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، وذلك خلال حملات للنظافة والتجميل استهدفت قرية برديس والقرى المجاورة، وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جانبه أوضح عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة،أن الوحدة المحلية قد قامت، باستخدام معدات الوحدة المحلية ومعدات مجلس قروى برديس بحملات للنظافة والتجميل، حيث تم رفع القمامة والمخلفات والأتربة من مداخل القرى والشوارع، كما تم رفع كفاءة وتوسعة طريق أم الطبول بناحية الساحل قبلى والساحل بحرى حيث تم رفع المخلفات من على جانبى الطرق لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

وشدد عبد المنعم على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف اعمال النظافة والتجميل بجميع قرى ومدن المحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.



رفع 52 طن من القمامة



رفع 52 طن من القمامة



رفع 52 طن من القمامة