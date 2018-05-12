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السبت، 12 مايو 2018 03:09 م
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صور.. محافظ الغربية يتابع سير العمل فى تطوير شارع الجلاء

السبت، 12 مايو 2018 02:59 م
صور.. محافظ الغربية يتابع سير العمل فى تطوير شارع الجلاء محافظ الغربية يتابع سير العمل بالشارع
الغربيه - محمد طارق
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تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا لمتابعة سير العمل للتأكد من الإنتهاء منها في المواعيد المحددة ، حيث تشمل أعمال تطوير شارع الجلاء توسعه الشارع من الجانبين ومن الجزيرة الوسطى بالشارع والذي يبلغ عرضه 50 م وإنشاء أرصفه على جانبي الشارع بعرض 3 م وإنشاء بارك للسيارات بعرض 5.5 م ، بالإضافة إلى إنشاء حارة للمناورة بطول الشارع وإنشاء 3 حارات بعرض 3.5 م لكل حارة في الإتجاهين ويكون متوسط عرض الجزيرة الوسطى بالشارع قرابة 4 متر يتم زراعتها بالأشجار دائمة الخضرة.

وخلال الجولة أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تعليماته بمضاعفة العمل بتطوير شارع الجلاء ، لكي يتم الإنتهاء منه في أقرب وقت مع مراعاة المظهر الجمالي والسيولة المرورية للشارع.

رافق المحافظ المهندس أشرف هيكل رئيس حي ثان طنطا.

محافظ الغربية يتابع سير العمل (1)
محافظ الغربية يتابع سير العمل
محافظ الغربية يتابع سير العمل (2)
محافظ الغربية يتابع سير العمل 
محافظ الغربية يتابع سير العمل (3)
محافظ الغربية يتابع سير العمل
محافظ الغربية يتابع سير العمل (4)
محافظ الغربية يتابع سير العمل

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