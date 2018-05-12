صور.. مبادرة شبابية فى "ببا" ببنى سويف لتنظيف وتجميل المساجد قبل رمضان

صور.. مبادرة شبابية فى "ببا" ببنى سويف لتنظيف وتجميل المساجد قبل رمضانالسبت، 12 مايو 2018 01:26 م
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نظم مجموعة من شباب مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، مبادرة لتنظيف وجميل ودهان مساجد المدينة قبل شهر رمضان المبارك.
وقال محمد جمال أحد شباب المدينة فى تصريحات خاصة "اليوم السابع": دعونا لمبادرة شبابية لتنظيف وتجميل ودهان مجموعة من المساجد بالمدينة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، حيث شملت المبادرة تنظيف ثلاث مساجد كبرى المسجد الكبير ومسجد النصر ومسجد الشيخ ياسين من الداخل، بالإضافة إلى طلاء سور المسجد الكبير بالمدينة.
وأشار محمد جمال، إلى أن الشباب يقوم الآن بالتحضير لتجهيز مجموعة من الشنط الرمضانية التى تحتوى على المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة .
مبادرة تنظيف مساجد ببا
جانب من المبادرة
شباب يقوم باعمال الطلاء
طلاء المسجد الكبير
مبادرة شباب ببا
طلاء المسجد الكبير
طلاء المسجد الكبير
طلاء المسجد الكبير
طلاء المسجد الكبير
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