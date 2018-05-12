صور.. رئيس حكومة كردستان يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية بالعراق

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

شارك رئيس حكومة إقليم كردستان "نيجيرفان البارزانى" اليوم السبت، مواطنى إقليم كردستان فى الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس النواب العراقى.

وقال البارزانى ـ فى تصريحات له حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "ندعو مواطنى إقليم كردستان للمشاركة الواسعة فى الانتخابات "، مضيفا أن الانتخابات فرصة مهمة أمام المواطنين للتعبير عن إرادتهم.

وأعرب البارزانى عن أمله فى معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد والعمل على تحسين الأوضاع فى العراق، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أى طرف فى العراق تشكيل الحكومة العراقية بدون تحالفات.

وشدد على ضرورة تشكيل تحالف كردستانى قوى للمشاركة فى البرلمان العراقى للدفاع عن حقوق شعب كردستان، مؤكدا على حق الكرد فى الحصول على المناصب السيادية.

وبدأت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقى لعام 2018.



رئيس إقليم كردستان العراق بارازانى



مشاركة رئيس إقليم كردستان فى الانتخابات التشريعية بالعراق



تصويت رئيس حكومة كردستان



تواجد رئيس حكومة كردستان بلجنة التصويت