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صور.. رئيس حكومة كردستان يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية بالعراق

السبت، 12 مايو 2018 09:13 ص
صور.. رئيس حكومة كردستان يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية بالعراق رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزانى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شارك رئيس حكومة إقليم كردستان "نيجيرفان البارزانى" اليوم السبت، مواطنى إقليم كردستان فى الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس النواب العراقى.

وقال البارزانى ـ فى تصريحات له حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "ندعو مواطنى إقليم كردستان للمشاركة الواسعة فى الانتخابات "، مضيفا أن الانتخابات فرصة مهمة أمام المواطنين للتعبير عن إرادتهم.

وأعرب البارزانى عن أمله فى معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد والعمل على تحسين الأوضاع فى العراق، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أى طرف فى العراق تشكيل الحكومة العراقية بدون تحالفات.

وشدد على ضرورة تشكيل تحالف كردستانى قوى للمشاركة فى البرلمان العراقى للدفاع عن حقوق شعب كردستان، مؤكدا على حق الكرد فى الحصول على المناصب السيادية.

وبدأت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقى لعام 2018.

رئيس إقليم كردستان العراق بارازانى
رئيس إقليم كردستان العراق بارازانى

 

مشاركة رئيس إقليم كردستان فى الانتخابات التشريعية بالعراق
مشاركة رئيس إقليم كردستان فى الانتخابات التشريعية بالعراق

 

تصويت رئيس حكومة كردستان
تصويت رئيس حكومة كردستان

 

تواجد رئيس حكومة كردستان بلجنة التصويت
تواجد رئيس حكومة كردستان بلجنة التصويت

 

رئيس حكومة إقليم كردستان
رئيس حكومة إقليم كردستان

 


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رئيس حكومة كردستان يدعو مواطنى الإقليم للمشاركة فى الانتخابات العراقية

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