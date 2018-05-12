صور.. افتتاح المؤتمر الدولى الأول لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – صبرى غانم

افتتح اليوم السبت، المؤتمر العلمى الدولى الأول بعنوان "الاتصالات الحاسوبية المتقدمة والمعلوماتية" والذى يقام على مدار يومى السبت والأحد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس، ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وبدأ افتتاح المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القرآن الكريم لأحد الطلاب بالكلية، كما تناول افتتاح المؤتمر عدة كلمات لمنظمين المؤتمر، وصرح الدكتور عبد الرؤوف عبد الرحمن مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات الرئيس الشرفى للمؤتمر، بأن المؤتمر العلمى الدولى الأول للكلية يمثل نقلة متفردة فى مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن من أهم سمات المؤتمر أنه سيناقش ويطرح أحدث النظريات والتطبيقات والابتكارات فى مجالى الحاسبات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيشارك فيه العديد من الباحثين من جامعات متعددة داخل وخارج مصر من العلماء والباحثين المتخصصين فى نظم المعلومات والنظم الحاسوبية الذكية.

وأضاف الدكتور محمد حلمى مهران عميد كلية الحاسبات والمعلومات الأسبق "رئيس المؤتمر"، أن هذا المؤتمر سوف يساعد على إيجاد نقط بحثية مشتركة بين المعلومات الكمية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات.

ومن جانبه قال الدكتور طارق جابر "مقرر المؤتمر"، إن هذا المؤتمر سوف يساعد شباب الباحثين على اكتساب مهارات عرض الأفكار والتواصل وكذلك الاحتكاك بمختلف المدارس العالمية فى البحث العلمى.

وسوف يحاضر فى المؤتمر نخبة من أفضل العلماء فى مصر بتخصصات المؤتمر الدكتور عبدالشافى عباده "جامعة الازهر"، الدكتور عبد البديع سالم "جامعة عين شمس"، الدكتور عباده سرحان "جامعة المستقبل"، الدكتورة إيمان ثروت "جامعة القاهرة" والدكتور هشام المهدى "جامعة القاهرة".

ويتناول برنامج المؤتمر فى اليوم الأول جلسة للدكتور محمد فاروق عبدالقادر مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ويتحدث عن إنترنت الأشياء، وتناول عروض أبحاث المشاركين بكل المستويات مابين علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تحدث الدكتور خالد حسنى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق فى جلسته عن استخراج الخصائص من الصورة الرقمية.

وينظم هذا المؤتمر برعاية أكاديمية البحث العلمى ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI والمنظمة الدوليةIFGICT و مجلة ECS ذات السمعة العالمية بما يسهم فى تحسين ترتيب جامعة قناة السويس فى التصنيف العالمى.



الدكتور عبدالرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات



وكلاء الكلية فى المؤتمر



عميد الكلية فى افتتاح المؤتمر



الدكتور محمد فاروق يتحدث فى افتتاح المؤتمر



جانب من المشاركين فى المؤتمر



الدكتور حلمى مهران رئيس المؤتمر



جانب من الحضور



مقدمى المؤتمر



الدكتور خالد حسنى يتحدث فى المؤتمر



جانب من وكلاء الكليات



المشاركين فى المؤتمر



جانب من الحضور



افتتاح مؤتمر الحاسبات بجامعة قناة السويس



الدكتور طارق جابر مقرر المؤتمر



جانب من المشاركين بالأبحاث