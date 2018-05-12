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صور.. إصلاح المنازل المتضررة بحريق عزبة التلاهى بأرمنت فى الأقصر

السبت، 12 مايو 2018 10:29 ص
صور.. إصلاح المنازل المتضررة بحريق عزبة التلاهى بأرمنت فى الأقصر وكيل تضامن الاقصر مع المواطنين
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه تم التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة، التى قامت بإنجاز وتسليم المنازل المضارة بعد إصلاحها للمواطنين، وذلك بحضور العميد عبد الله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بسرعة الانتهاء من إصلاح المنازل المضارة جراء الحريق الذى شب منذ أسبوعين فى عزبة التلاهى بمركز أرمنت، وتسليمها للأهالى قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار "عبيد" فى بيان له اليوم إلى أنه من المقرر أن تقوم مؤسسة صناع الحياة خلال الأسابيع المقبلة، بعمل 75 سقف منازل وعمل أكثر من 100 وصلة مياه لغير القادرين بمركز أرمنت، وكان محافظ الأقصر، قد قام بجولة تفقد خلالها عدد من منازل المواطنين المضارة من الحريق الذى إندلع خلال الأسابيع الماضية.

ورافق المحافظ خلال جولته بمركز أرمنت كل من العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء، والمهندس أحمد النوبى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

 

الأقصر تعلن الإنتهاء من إصلاح المنازل المتشررة بحريق عزبة التلاهى بأرمنت

الأقصر تعلن الإنتهاء من إصلاح المنازل المتشررة بحريق عزبة التلاهى بأرمنت

 

جانب من تسليم المنازل بعد اصلاحها للأهالي
جانب من تسليم المنازل بعد اصلاحها للأهالي

 

زيارة المحافظ السابقة لعزبة التلاهى بأرمنت
زيارة المحافظ السابقة لعزبة التلاهى بأرمنت

 

 

 


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