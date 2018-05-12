شركة مياه القناه تنتهى من تطهير الخزانات الأرضية بقطاع السويس

وأشار عزب فى بيان له اليوم،إلى أن الشركة قامت بالانتهاء من تطهير الخزانات الأرضية بمحطة الشلوفة، وكذلك الانتهاء من تطهير الخزان الأرضي رقم1 بمحطة جنيفة القديمة بقطاع السويس، والإنتهاء من أعمال تطهير الخزان الأرضي رقم"2" بمحطة مياه جنيفه القديمه، وتم التعقيم تمهيدا لدخوله الخدمه، وبمتابعه وإشراف الدكتورمايكل كمال والمعامل والجودة وجارى التجهيز لتطهير الخزان رقم"3".



