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شركة مياه القناه تنتهى من تطهير الخزانات الأرضية بقطاع السويس

السبت، 12 مايو 2018 01:09 م
شركة مياه القناه تنتهى من تطهير الخزانات الأرضية بقطاع السويس جانب من أعمال التطهير
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناه،أنه فى إطار إستعدادات الشركة لشهر الصيف وقدوم شهر رمضان المبارك، تم تطهير خزانات المياه الأرضية لمحطة مياه محطة محمد عبده بالسويس،وكذلك إصلاح العطل الكهربائي بمحطة الشلوفة وإصلاح القلاب السريع بالمحطة،وكذلك تطهير الخزان المعدني رقم2  بمحطة الشلوفة،تحت إشراف المهندس خالد عبدالله محمد عفيفي رئيس قطاع السويس، وبمشاركة المعامل والجودة والتشغيل والصيانة.

وأشار عزب فى بيان له اليوم،إلى أن الشركة قامت بالانتهاء من تطهير الخزانات الأرضية بمحطة الشلوفة، وكذلك الانتهاء من تطهير الخزان الأرضي رقم1 بمحطة جنيفة القديمة بقطاع السويس، والإنتهاء من أعمال تطهير الخزان الأرضي رقم"2" بمحطة مياه جنيفه القديمه، وتم التعقيم تمهيدا لدخوله الخدمه، وبمتابعه وإشراف الدكتورمايكل كمال والمعامل والجودة وجارى التجهيز لتطهير الخزان رقم"3".

 


 

 


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