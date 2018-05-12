سعد الحريرى يقرر حل هيئة شئون الانتخابات والهيئات التنظيمية بتيار المستقبل

بيروت (أ ش أ)

قرر رئيس الوزراء اللبنانى ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريرى حل هيئة شئون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية بتيار المستقبل بصورة عامة وتكليفها متابعة تصريف الأعمال إلى أن يحين اتخاذ قرار بديل وطلب استكمال وإعداد تقارير التقييم المفصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقا لقواعد العمل السياسى والتنظيمى فى التيار.

وذكر بيان صادر عن تيار المستقبل اليوم السبت، أن الحريرى قرر أيضا حل الهيئات التنظيمية القيادية بالتيار (مكتب ومجلس المنسقية) بصورة عامة فى منسقيات بيروت والبقاع الغربى وراشيا والبقاع الأوسط والكورة وزغرتا وتكليفها متابعة الأعمال إلى أن يحين الإعلان عن قرارات بديلة ودعوة كل الهيئات فى المنسقيات والقطاعات والمصالح لاستكمال تقاريرها التقييمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقا لقواعد العمل السياسى والتنظيمى فى التيار.

وأضاف التيار فى بيانه أن تلك القرارات جاءت بناء على المادة رقم 41 من النظام الداخلى للتيار وبعد الاطلاع على مجريات الحراك الانتخابى فى الدوائر والتقارير الواردة فى شأنه وعلى عمل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية والتقارير الواردة بشأنه.

يذكر أن الماكينة الانتخابية لتيار المستقبل تعرضت لانتقادات بالتقصير عقب انخفاض عدد المقاعد التى حصل عليها تيار المستقبل فى الانتخابات النيابية التى جرت مؤخرا حيث حصل التيار على 21 مقعدا، مقابل 33 مقعدا فى الانتخابات السابقة.