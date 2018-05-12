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السبت، 12 مايو 2018 01:00 م
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روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا خلال 24 ساعة

السبت، 12 مايو 2018 11:36 ص
روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا خلال 24 ساعة جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، رصد 7 خروقات من قبل الجانب الروسى فى لجنة الهدنة لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الوضع العملياتى فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا يتميز بالاستقرار، مشيرة إلى أنه تم رصد 7 خروقات من قبل الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية فى سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تم رصد حالتين فى محافظة اللاذقية وخمس حالات فى حلب.

وأوضحت أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية بذلك يبلغ عدد البلدات والقرى التى انضمت إلى هذا النظام حاليا 2509 مراكز.

وأضافت الوزارة أن مركز المصالحة الروسى وزع 445 سلة غذائية فى قرية شيخ نجار بمحافظة حلب ليصل إجمالى المساعدات الإنسانية المقدمة إلى 9ر1 طن، كما تم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لـ 75 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 


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