رئيس حكومة كردستان يدعو مواطنى الإقليم للمشاركة فى الانتخابات العراقية

بغداد (أ ش أ)

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان "نيجيرفان البارزانى" اليوم السبت، مواطنى إقليم كردستان إلى المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس النواب العراقى.

وقال البارزانى ـ فى تصريحات له حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "ندعو مواطنى إقليم كردستان للمشاركة الواسعة فى الانتخابات "، مضيفا أن الانتخابات فرصة مهمة أمام المواطنين للتعبير عن إرادتهم.

وأعرب البارزانى عن أمله فى معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد والعمل على تحسين الأوضاع فى العراق، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أى طرف فى العراق تشكيل الحكومة العراقية بدون تحالفات.

وشدد على ضرورة تشكيل تحالف كردستانى قوى للمشاركة فى البرلمان العراقى للدفاع عن حقوق شعب كردستان، مؤكدا على حق الكرد فى الحصول على المناصب السيادية.

وبدأت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقى لعام 2018.

من جهته أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية معن الهيتاوى اليوم السبت، أن جميع الأمور تسير بشكل سلس وانسيابى فى انتخابات مجلس النواب التى بدأت اليوم، مضيفا أن هناك تدفقا كبيرا من قبل الناخبين على مراكز الاقتراع، ما يدل على الحرص الشديد من الناخبين على المشاركة الواسعة وادراكهم لأهميتها .

وأوضح الهيتاوى - فى تصريحات لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية - أن المفوضية عملت على وجود غرف للصيانة لمعالجة جميع حالات تعطل الأجهزة الألكترونية الخاصة بالتصويت الانتخابي، وقال إنه لايوجد حتى الآن أى شكوى حول عدم وجود سجلات الناخبين، ولدينا أدلة ارشادية من خلال الموظفين وشبكات المراقبة لتوضيح أى مشكلة تواجه الناخب العراقى .

ودعا الهيتاوى جميع أبناء الشعب العراقى التوجه إلى مراكز الاقتراع والتصويت بكثافة .

ولفت إلى أن هناك مخاوف من بعض الكتل السياسية حول استخدام تكنولوجيا الانتخابات الحديثة فى التصويت، معربا عن تفهم المفاوضية لتلك المخاوف .. مطمئنا فى الوقت ذاته جميع الكتل السياسية بأن الأجهزة الألكترونية المستخدمة فى عملية التصويت لايوجد أى عطل بها .