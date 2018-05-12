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حيدر العبادى: أبناء المحافظات العراقية المحررة يصوتون لأول مرة منذ دحر داعش

السبت، 12 مايو 2018 06:42 م
حيدر العبادى: أبناء المحافظات العراقية المحررة يصوتون لأول مرة منذ دحر داعش رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
كتب : أحمد جمعة
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، أن الشعب العراقى تمكن من التصويت فى الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم بحرية وأمان، موضحًا أن المحافظات المحررة شهدت إجراء عملية التصويت الحر للمرة الأولى بعد النصر الكبير وهزيمة داعش.

وأوضح العبادى فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن القوات العراقية حققت نصرا آخر بحمايتها العملية الديمقراطية، وتمكنت من حماية المواطنين فى مراكز الاقتراع المنتشرة فى مختلف مناطق العراق، وأفشلت محاولات الإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار فى هذا اليوم التاريخى الذى مرّ بسلام على جميع العراقيين.

وبعث العبادى بالتحية للمؤسسة الحكومية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وجميع المشاركين فى إنجاح العملية الانتخابية، داعيًا الله أن يتمكن العراق من بناء مستقبل مشرق تتحقق فيه جميع تطلعاته فى البناء والإعمار والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار والتضحيات الغالية للشهداء والجرحى التى حققت النصر وحفظت سلامة ووحدة العراق وشعبه.


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