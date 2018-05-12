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حكومة بريطانيا: العراقيون يقترعون اليوم لاستعادة هويتهم وتوحيد العراق

السبت، 12 مايو 2018 03:23 م
حكومة بريطانيا: العراقيون يقترعون اليوم لاستعادة هويتهم وتوحيد العراق تغريدة إدوين صمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية
كتبت شرويت ماهر
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قال إدوين صمويل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الشعب العراقى الذى يذهب للجان الانتخابات البرلمانية اليوم السبت، يقترع لاختيار ممثلين جدد فى البرلمان، لاستعادة الهوية وتوحيد العراق.

وكتب إدوين صمويل، عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الكثير يلوم الأجانب على الانقسامات فى المجتمع العراقى، واليوم يقترع العراقيون فى الانتخابات العراقية لاختيار ممثلين جدد فى البرلمان، وكذلك لاستعادة هويتهم وإعادة توحيد العراق عبر كافة الحدود الطائفية والعشائرية".

تغريدة متحدث الحكومة البريطانية
تغريدة متحدث الحكومة البريطانية

 

يُذكر أن آلاف العراقيين يُدلون بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية اليوم السبت، وشارك العائدون إلى الموصل فى التصويت، وهى أول انتخابات برلمانية فى العراق منذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابى، وتواجدت قوات الأمن بكثافة فى الشوارع وخارج مراكز الاقتراع التى فتحت أبوابها فى السابعة صباحا بالتوقيت المحلى.


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إدوين صمويل

المتحدث باسم حكومة بريطانيا

تويتر

العراق

انتخابات برلمانية




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